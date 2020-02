El desplante de Dulce a María Patiño en directo: "Estoy molesta contigo porque has visto a Isabel Pantoja y te has mareado"

Dulce se sienta en ‘Sábado Deluxe’ después de mucho tiempo callada y ‘Socialité’ ha podido hablar con ella en exclusiva antes de su entrevista. María Patiño ha saludado a la niñera de Cantora, pero se ha encontrado con una Dulce muy seria: “Me dijeron que no era para hablar contigo. Estoy molesta contigo porque te has cambiado de bando. Desde que has visto a Isabel Pantoja te has mareado y no apoyas para nada a mi niña”.