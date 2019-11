Hablan los exestilistas de Carmen Borrego: “Es una persona prepotente, altiva y con falta de humidad”

Los antiguos estilistas de Carmen Borrego, Fran y José, han hablado: “Es una persona prepotente, altiva y con falta de humildad”. Afirman que no se deja aconsejar y que, como lleva años trabajando en televisión, cree saber todo: “Menos hablar cuando se sienta en un plató, lo hace todo”. Además, han revelado que hizo llorar a una maquilladora y que es imposible trabajar con ella: “Entendemos que sus compañeros no la traguen porque es prepotente y su actitud es de desprecio”. Han concluido manifestando que no volverían a trabajar con ella y que tampoco se lo recomendarían a sus compañeros de profesión.