Las pullas de María Patiño a Chelo, en directo en 'Socialité'

El equipo de 'Socialité' ha entrevistado a Chelo en su regreso a la rutina y esta ha afirmado que ha podido hablar con su amiga Gema López y pedirle perdón por su metedura de pata pero que sin embargo le falta hablar con María Patiño que por lo que ha afirmado la exconcursante: "María aún no me ha contestado al Whatsapp".

La presentadora no ha tardado en contestar en directo desde su programa y ha dejado pullas de todos los colores a Chelo García-Cortés: "Ella no tiene que hacer nada para que le perdone, cualquiera diría que yo soy aquí Isabel Pantoja. Nuestra relación es de igual a igual". María Patiño ha continuado diciendo: "Yo soy absolutamente leal con la gente que aprecio, quiero y admiro". Pero sin lugar a dudas la mayor de las pullas la ha dejado para el final: "Esto parece que Chelo no lo sabe y es una pena después de veinte años de relación...pero lo importante es que está Isabel Pantoja a su lado".