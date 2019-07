María Patiño defiende a Terelu tras la rajada de sus vecinos

María Patiño ha salido en defensa de su compañera y amiga, Terelu Campos , a raíz de las acusaciones que sus vecinos han hecho de ella. Han comentado sus costumbres diarias y admiten que la colaboradora se mueve por los bares de la zona e incluso han llegado a confesar detalles de su higiene que no ha dejado indiferente a nadie: “ Hace pis con la puerta abierta , tiene fobia a cerrar la puerta y además no se lava las manos”, afirmaba una de las vecinas de Terelu.

Pero no solo ha sido esto lo que ha incendiado a María Patiño, ya que otra vecina la ha acusado de ser “seca” con los trabajadores de lugares donde coinciden: “Es bastante seca, no es amable ni cariñosa, no es que sea déspota pero es bastante seca”.