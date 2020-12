El regalo de Ana Rosa Quintana que todavía ocupa un lugar importante en casa de Máximo Huerta

Máximo Huerta y Patiño han hablado de la Navidad y de las últimas novedades en la vida del periodista. Este año apenas hay decoración en su casa porque su madre se lo ha pedido. “Lo único que tengo es un nacimiento que me regaló Ana Rosa en el año 30 a.C. Mi madre dijo que no quería adornos, no quería estos días fingir alegría”, ha comentado Huerta. La madre de Huerta esta a la espera del resultado de una prueba médica importante “para saber la evolución de lo que se le ha descubierto”, ha informado Patiño.