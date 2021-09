Lorena Edo denuncia a Miguel Frigenti por "delito de odio" y su madre, destrozada, le pide perdón en directo

Hablamos con Lorena Edo por esta tremenda rajada del participante y su madre y nos cuenta cómo recuerda aquellas semanas en las que la llamaban para llamarla "gorda". "Me afecta, aunque hayan pasado ocho años. Mi madre y abuela lo pasaron mal. Creo que ahora está haciendo un lavado de imagen. He coincidido con él y jamás he tenido una disculpa por su parte. Existe la gordofobia porque esto es un delito de odio que hay que denunciar".