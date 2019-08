El padre de Malú tiene claro que su hija no va a casarse con Albert Rivera

A pesar de aprobar la relación de su hija, Pepe de Lucía cree que no van a pasar por el altar: “Mi hija es muy independiente y no creo que sea de casarse. A Albert no le conozco en ese sentido pero la juventud ahora no es de casarse”. Sin embargo, Albert Rivera ya ha contraído matrimonio y ha vivido un divorcio. ¿Qué pensará el político de estas declaraciones?