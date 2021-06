¡A Albert Álvarez le gusta Alexia Rivas!

Albert Álvarez conectó anoche en directo con ‘Sobreviviré’, el programa nocturno de mitele PLUS conducido por Nagore Robles. Pero antes recibió la visita de una de las colaboradoras, la influencer Marina Yers.

Cuando desde ‘Sobreviviré’ conectaron con ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, Nagore no tuvo pelos en la lengua a la hora de hacerle a Albert preguntas de lo más comprometidas. El finalista de ‘Supervivientes’ intentó no mojarse demasiado y salir del paso como pudo sin quedar mal con nadie…