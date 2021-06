Danna Ponce y Albert Álvarez se conocieron ayer en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . No sabían nada el uno del otro, así que el programa les propuso hacer la curva de la vida . El primero fue el extronista, que le relató a su nueva compañera de piso el infierno que vivió cuando era pequeño por culpa del bullying .

Albert tiró de humor para relatar uno de los episodios más duros de su vida: el acoso que sufrió de niño por parte de un grupo de compañeros del colegio. Contó que todo empezó porque le empezaron a llamar cuatro ojos y luego pasaron a darle palizas de forma habitual. “Siempre me pegaban. Si me veían por la calle, me pegaban. Siempre me pegaban entre cinco”, relató.