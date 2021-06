Chiqui se estaba lavando los dientes mientras Albert la miraba fijamente. Sintiéndose observada, la ex de ‘GH’ le pidió a su compañero que dejara de mirarla así: “No me pongas esa cara que me pones ”, dijo ella entre risas. “Vale, la cambio. ¿Te pone esta cara?”, le respondió él.

Albert le pregunta a Chiqui si siente algo por él

“No, no no. No te vuelvas egocéntrico. Albert, el mundo no gira en torno a ti”, insistió Chiqui. “Entonces estoy tranquilo”, contestó Albert. Su compañero le dijo que sí, que no tenía de que preocuparse ya que no estaba sintiendo nada por él, a pesar de la cercanía y de las bromas que se gastan.