Amor Romeira se ha convertido en la nueva inquilina de ‘Solos: on the beach’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS, tras la salida de Fati Vázquez. La artista y colaboradora no ha tardado en hacerse notar y ya se ha sincerado con Iván Díaz, su compañero en el pisito, hablándole de su sordera y las secuelas de su apuñalamiento.