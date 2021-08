Amor Romeira estalla contra Iván Díaz en el juego de las tartas: “Eres como un niño de parvulitos”

A la canaria no le importa nada llenarse de nata (los dos ‘solos’ se han estado lavando la cara cada vez que han fallado una pregunta), pero no le ha sentado nada bien cuando Iván la ha manchado a ella cuando el que perdía era él. La última vez que esto ha pasado, Amor ya se ha enfadado de verdad y le ha plantado cara a su compañero:

“No quiero esas niñaterías. Si te toca la tarta, te toca la tarta porque has perdido. No se puede hacer nada en esta casa, eres como un niño de parvulitos. Me has manchado de arriba a abajo, ya no quiero jugar más a este juego”, le ha soltado y se ha salido sola al jardín.