Amor Romeira y su hermana recuerdan a su madre fallecida el día de su cumpleaños: "Estará orgullosa de nosotras"

Amor Romeira ha celebrado en el pisito de ‘Solos on the beach’, el reality exclusivo de mitele PLUS, el cumpleaños de su madre Mensi, que falleció el pasado diciembre. Con una fiesta en su honor, Amor ha cantado rancheras (el estilo musical favorito de Mensi) y ha recibido la emotiva llamada de su hermana Carminda.