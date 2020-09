Anabel recibe la visita sorpresa de Susana y se desahoga: “Me molesta cuando mis compañeros viene y se ríen como si esto no costase”

Anabel Pantoja estaba tan entretenida viendo una telenovela en el pisito de ‘Sola’ , reality que puedes seguir en directo las 24 horas en mitele PLUS , cuando ha recibido una visita sorpresa. Susana Molina , ganadora de ‘GH 14’, participante de ‘La isla de las tentaciones’ y muy amiga de Anabel, se ha presentado en pisito.

Anabel ha aprovechado para desahogarse con su amiga y le ha contado algo que le molesta de sus compañeros de ‘Sálvame’. “Cada vez que viene uno aquí, no sé por qué, pero se ríen, no de mí, pero como si esto no costase trabajo. Estoy mal ahora, tengo la cabeza perdida ahora mismo”, aseguraba la colaboradora.