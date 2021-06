Una amiga de Dani informa a la pareja de un mensaje de Pepe: "¿Qué os pasa con él?"

Ari contesta a Pepe: “Lo que me cabrea es lo de las amenazas porque yo no he amenazado jamás a nadie"

Dani, de Pepe Flores: "Yo pensaba que estaba más relajado desde que ha sido padre, pero no tiene pinta”

Dani Santos, que reside desde hace ya varios días junto a Ariadna Cross en el pisito de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, ha recibido la llamada de una amiga para comentarle “una cosilla importante”.

“¿Qué os pasa con Pepe Flores (‘GH’)? Porque madre mía como está…”, les contaba la amiga antes de leerles el mensaje que el ganador de su edición de ‘Gran Hermano’ había colgado en sus redes arremetiendo contra ellos y hablando, incluso, de amenazas.

Ari, sobre todo, escuchaba sorprendidas las palabras de la amiga de Dani. “Yo he hablado aquí de Pepe, y lo que he hablado de Pepe ha sido bueno. Lo único que hemos dicho, y no decimos que sea malo, es que no escribe en el grupo, y eso es verdad, no escribe en el grupo, Entonces, no entiendo ese mensaje”, aseguraba Ariadna.

“Cuando yo entré en el ‘VIP’ estuvo todo el reality criticándome… y ahora vuelve a escribir porque querrá esto. Yo creo que en mi vida no pienso en Pepe jamás en la vida. Me da rabio porque aquí no hemos hablado nada malo de él. Yo pensaba que estaba más relajado desde que ha sido padre, pero no tiene pinta”, explicaba Dani.