Ariadna Cross y Dani Santos se hicieron amigos en ‘GH 12+1’ y ahora vuelven a convivir en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Tienen muy buen rollo y también algunos piques. Pasar tantas horas juntos y la confianza que da la amistad hacen que hablen de temas un poco conflictivos… como el grupo que tienen los concursantes de su edición de ‘Gran Hermano ’ y en el que Ari no ha sido admitida.

Dani Santos sí que forma parte de ese chat, que al parecer es bastante selecto… porque Ari no forma parte de él. Dani sí, aunque dice que él no puede meterla porque es administrador. ¿Y por qué razón la hija de Fortu no ha sido incluida?

Dani opina que habrá gente que no quiera que forme parte de él porque se llevarán mal, pero Ari lo duda. Es más, afirma que hay varios de sus miembros que no pueden ni verse. “Que yo sepa no…”, le respondió Dani, pensativo.

Dani le dice a su amiga que no es que se lleve mal con alguno de los concursantes, sino que es “es un grupo que tenemos unas personas que hemos estado más en contacto”. Ari no parece convencida tras escuchar estas explicaciones y piensa aclarar el tema cuando llame por teléfono a María Sánchez, a la que considera su amiga. “¿Si es mi amiga por qué no me va a querer meter?”, se pregunta.