Ari se tatuó la cara

"Me lo hace, tarda tres segundos, me miro al espejo y digo que no me gusta", explicó Ari. Todo estaba igual que en las pruebas, pero ya no la gustaba. Así que decidió ir a un sitio a que se lo quitaran. No tardó ni un día, pero aún no podían borrárselo porque primero debía cicatrizar. ¡Tan empeñada estaba en deshacerse de él que incluso dejó que le saliera costra para arrancárselo ella misma!