Gianmarco Onestini y el Maestro Joao se han puesto al día por teléfono en ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . El vidente le ha contado a su amigo por qué Isa Pantoja y Asraf le han dejado de seguir y la bronca que tuvo con él porque no ve futuro en su relación.

El italiano ha querido saber más de lo ocurrido y, aunque Joao no puede dar detalles de lo que pasa dentro de su consulta, a grandes rasgos ha explicado que le dijo a la hija de Isabel Pantoja que su relación con Asraf iba “a acabar fatal, con peleas con la madre y todo, que es lo que se está produciendo ahora”. Joao está seguro de que isa le contó todo esto a Asraf porque al cabo de un tiempo tuvo lugar un desagradable incidente: “Él me llamó, me insultó, me colgó y me dejaron de seguir los dos”.