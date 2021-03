Bea se mete con Dani por pesar la comida: “Tanta tontería pesando las cosas, eso es una enfermedad”

Bea y Dani han tenido una tarde bastante entretenida en el pisito de ‘Solos’, el reality que puedes ver en Mitele PLUS, primero han visionado los dos primeros capítulos de la serie documental ‘ Rocío, contar la verdad para seguir viva’ , donde han hablado largo y tendido sobre este asunto, y curiosamente no estaban del todo de acuerdo uno con el otro.

Después de un café y un poco de aire fresco en la terracita del pisito mientras Bea le ponía un poco de mascarilla secante en la cara de su chico para que no le salieran granitos. Todo muy relajante hasta que Bea le ha preguntado a Dani que quién cocinaba en su casa. Pues su comida él y su compañero la suya. Cuando le ha escuchado, Bea ha brotado. Todo tiene una explicación como cada uno lleva una dieta, tienen que pesar por separado los alimentos, y por eso, todo lo cocinan también por separado.

“Tanta tontería pesando las cosas, eso es una enfermedad. Eso no es sano”, le ha dicho, “cuánta gente dice eso”, le ha espetado el extentador, pero Bea seguía erre que erre. Cuando ella quiere comer algo, lo coge y se lo come, no lo pesa… “No digas cosas de ignorantes”, le ha vuelto a contestar su chico, “para tu cabeza de abuela”.