Amor Romeira y Carolina Sobe se han llevado una inesperada sorpresa en el pisito de ‘Solos on the beach’, el reality exclusivo de mitele PLUS, cuando han recibido una videollamada por parte de Carla Vigo, sobrina de Doña Letizia y amiga de Amor, que se ha puesto a dar saltos de alegría nada más verla en el pantallón. Así ha sido su charla.