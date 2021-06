Albert Álvarez y Chiqui entraron a ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , el pasado martes. No se conocían de antes, por lo que tienen mucho que contarse. Durante la comida, la ex de ‘Gran Hermano’ se ha sincerado con su compañero y le ha dicho lo impactada que se quedó con su físico .

“No he tocado nunca a un hombre así, tan duro”, le dijo Chiqui a Albert. Él la contó que se cuida mucho, pero que de los tronistas, no es quien más fuerte está. Eso sí, señala que algunos van “ciclados” y que sus músculos no son del todo naturales.