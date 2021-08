Salen a la luz diferentes versiones sobre el collar que supuestamente Jesé regaló a Rocío Amar: “Si es robado, que denuncien”

Violeta, la amiga de Amor Romeira , ha tenido una entretenida conversación en videollamada con los inquilinos de ‘Solos: on the beach’, reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en mitele PLUS , donde se han puesto al día de los diferentes ‘bombazos’ que se han soltado en pisito.

“A mí lo que me llega y me cuentan, no voy a decir la palabra, es que el collar no lo debería tener ella”, aseguraba Violeta. “Es muy sencillo, Rocío Amar, en el pisito de ‘Solos’, ha mostrado el collar, si el collar es robado y lo tiene una persona que no lo tiene que tener, que se utilicen las imágenes y se vaya a una comisaria para denunciar el robo de ese collar”, respondía Amor que se sigue creyendo la versión de Rocío.