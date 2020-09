Los consejos de mamá a Sofía para vivir ‘So-la’: bocadillos, seguridad e higiene

Sofía Suescun tiene 24 añitos y nos ha demostrado por lo menos en tres ocasiones que sabe vivir perfectamente lejos de los brazos de su mamá pata Maite Galdeano. Sin embargo, no hay día que no aprendamos nada nuevo de madre e hija y que nos vuelva a dejar con la boca abierta. Algo que estamos seguros que nos va a volver a pasar en el reality exclusivo de Mitele Plus .

El bocata perfecto

Las Galdeano son mujeres que se cuidan mucho, pero no significan que se den sus caprichitos y de vez en cuando se coman un buen bocata. A nadie le amarga un dulce o en este caso un salado. Pero además de darnos alguna que otra receta, estamos deseando que Sofía nos enseñe y envolver los bocadillos como su madre sabe. Eso sí, no sabemos si serán bocatas de chorizo o montaditos de 500€ . Madre e hija lo mismo te hacen un bocadillo que te esconden un montón de dinero en la nevera para que ni los ladrones lo encuentren.

“Limpita, hija, tienes que ser muy limpita”

No sin mi gato

La decoración del más allá, algo fundamental

Tras el desafortunado incidente que sufrió Sofía este verano descubrimos que las Suescun Galdeano parecen creer en las energías del más allá y que se sienten muy protegidas por los seres queridos que ya no están entre nosotros. Así que no sabemos si Sofía optara por traerse algún que otro portarretratos al apartamento para que le proteja de malo rollos y energías negativas.

Quiérete / cuídate como si nadie más lo hiciera

Maite como mejor está en esta vida es ‘so-la’ y tiene claro que como ella se quiere nadie la va a querer, algo que no para de repetirle a su hija Sofía y de aconsejarle porque parece que ninguna de sus parejas le acaba de convencer. Pero para estar ‘Sola’ y no perder la cabeza, Maite tiene claro que hay que quererse y cuidarse mucho. La conductora de autobús no para de hacer ejercicio, darse besos y decirse continuamente lo muchísimo que vale. ¿Veremos a Sofía haciendo lo mismo para no perder el norte? De momento, sabemos que gimnasia hace y mucha.