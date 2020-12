De Belén Esteban a Raquel Lozano: Las cuentas pendientes de Maite Galdeano antes de participar en 'Sola'

Maite Galdeano es la nueva habitante del pisito de 'Sola' . La próxima participante del reality tomará el relevo de Miriam Saavedra y se ha marcado un claro objetivo: disfrutar de las tradiciones navideñas, algo que no ha conseguido hacer hasta ahora por distintos motivos.

Aunque Maite participa sola en el programa, a menudo los habitantes del pisito reciben llamadas y visitas de amigos y familiares . A veces también de enemigos, como fue el caso de 'La princesa Inca' y Rafa Mora . ¿A quién no querría ver Maite ni en pintura? Su peculiar carácter y su paso por diferentes realities de la cadena han hecho que arrastre una larga lista de enemigos. Repasamos las cuentas pendientes de Maite Galdeano :

Belén Esteban

La familia Suescun Galdeano no termina de hacer buenas migas con Belén Esteban. Ni Maite ni Sofía consiguen tener una buena relación con la colaboradora de 'Sálvame' y son muchos los tensos enfrentamientos que las tres han protagonizado en plató. En uno de los programas Belén hacía a la navarra una pregunta que no le gustaba nada y ella respondía con un contundente 'zasca' .

“Entiendo que me hagas esta pregunta porque los retoques que te han hecho no te lucen”, le decía. “Pues anda que los tuyos, acuérdate cómo viniste con la cara, la suerte que tengo es que tengo un marido con 32 años y mira cómo me tiene”, respondía la ganadora de 'GH VIP 3'.