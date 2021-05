Dakota carga contra Rocío Flores: “Valgo muchísimo más que ella porque yo sé pedir perdón”

“No voy a entrar en su rol” , dijo Rocío Flores, “¿qué significa eso?”, le ha preguntado a su compañero de piso, “como que no se baja a tu altura”, le ha explicado Dani Santos. “Valgo muchísimo más que ella porque yo sé pedir perdón”, le ha dicho al exconcursante de ‘GH’, “a mí que no me toque los cojones, que por mis muertos arde Troya”, ha añadido. Dani le ha pedido que se calmara un poco porque estaba viendo que se encendía otra vez con la hija de Rocío Carrasco . “Te dijo eso, ¿y no la contestaste?”, le ha preguntado, no la respondió por una razón, “no sabía el significado”, ha asegurado.

“Esta chica de qué va, muy feo eso”, le ha dicho Dani a su compañera, y se imagina que después no se despediría de ella con dos. En absoluto. “Si no me cae bien”, ha afirmado Dakota, no le da dos besos a la gente que le cae bien, “imagínate a quien me cae mal”, ha sentenciado. Dani ha alucinado, “estoy flipando con Rocío Flores”, ha dicho, Dakota no ha querido seguir hablando porque si le tiraba de la boca… Iba a saltar, esta gente está a la que salta”, ha asegurado, se refería que la podía demandar.