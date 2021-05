¡La caída con gracia de Dakota en 'Solos'!: "No monto en patines desde que me rompí un diente"

La inquilina ha confesado antes ponérselos, que "lo que hago por vosotros", ha asegurado, "que mi madre sabe que no monto en patines desde que me rompí un diente" , añadía.

Fue tan mala esta experiencia que hasta los tiró a la basura , y es que Dakota no quiso saber nada más de ellos. Ahora se los ha vuelto a poner y lo ha hecho por el reto de vender todo lo que tienen en el bazar.

Pero en esta ocasión, ha estado a punto de darse una buena piña, menos mal que ahí estaba Dani Santos para sujetarla y auxiliarla. "Frena, que te abres de piernas", le ha chillado el inquilino, "¿te has hecho daño, te has hecho un esguince?", le ha preguntado muy agobiado. Tranquilos, no ha pasado nada.