Dakota Tárraga, nueva concursante de ‘Solos’

Dakota Tárraga será la nueva inquilina del pisito de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La alicantina tomará el relevo de Steisy y Manuel y tendrá un compañero o compañera que conoceremos en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’.

¿Quién es Dakota?

Su actitud violenta y su adicción al alcohol le acarrearon muchos problemas, tanto fuera como dentro de casa. Pero tras varias semanas trabajando con el equipo de programa, Dakota fue poco a poco saliendo del bache. “No puedo seguir así porque voy a destrozar a mi familia. Estaré bien con ellos si estoy bien conmigo, y eso pasa por ir al cementerio a despedirme de mi hermano porque si no no podré seguir adelante”, reconoció.

Dakota en ‘Cámbiame’

Dakota se sometió a un cambio de look en ‘Cámbiame’ en el 2018, pero no le gustó nada el estilismo que habría preparado para ella Cristina Rodríguez. “¡Me habéis jo**** la vida!”, gritó tras ver que le habían cortado un poco el pelo.