Dani brota con el marido de Ari: "Antonio relájate, el que no tiene familia quizás, eres tú"

Dani y el marido de Ari han protagonizado una fuerte discusión el el pisito de 'Solos'

El marido de Ari estalla contra Dani: "Que no diga ni una sola palabra, porque el que va a tener un problema con él soy yo”

La hija de Ari la llamó llorando: "Mamá, no puedo dormir sin ti”

La hija de Ari llamó a su madre al pisito de 'Solos' porque estaba llorando, quería que volviera a casa. Su marido le explicaba que no sabía qué hacer con ella, que había tenido una crisis y que no sabía cómo resolverla. La pequeña solo quería que ella volviera a casa. Esta llamada dejó hecha polvo a la inquilina porque se encontraba en una complicada tesitura.

Dani Santos al ver a su amiga tan agobiada la ha intentado calmar, y a la vez le ha dado su opinión sobre lo que había pasado, “no quiero meterme porque no son temas que me incumban, pero creo que Antonio no ha estado correcto en lo que te ha dicho”.

Aunque Antonio ya había colgado, escuchó esta conversación entre los dos inquilinos a través de Mitele PLUS, y como le sentó muy mal estos comentarios, decidió llamar otra vez. “Como él no tiene hija ni familia ni sabe lo que significa esto, por favor quiero que no diga ni una sola palabra, porque el que va a tener un problema con él soy yo”, le decía a Ari sobre su amigo.

El marido de Ari brota con Dani por un comentario

"Ya le estoy diciendo que no se meta, él simplemente ha dado una opinión", le explicaba Ari a su marido defendiendo a su amigo. "Lo que quiero es que se calle con respecto a ese tipo de comentario porque no tiene ni puta idea", repetía muy enfadado Antonio.

A su vez, Dani también estaba escuchando esta conversación y ya no pudo más, "Antonio relájate, el que no tiene familia quizás, eres tú", le contestaba muy molesto, "que no diga tonterías y gilipolleces que no me toque los huevos", añadía.

Ari le insistía a su marido que Dani la estaba calmando, "no ha dicho sandeces, Antonio escúchame y relájate, lo primero que ha dicho 'no me quiero meterme' pero me estaba dando una opinión como un amigo", le explicaba.

