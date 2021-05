Los dos amigos han estado hablando de Rocío Carrasco mientras comían en la terraza del pisito. Dani cree que si la hija de Rocío Jurado está mintiendo en su documental, su hija, Rocío Flores, tiene varios altavoces para dar su versión ya que trabaja en ‘El programa de Ana Rosa’ y en ‘Supervivientes’, pero que no lo está haciendo. En cambio, Ari no acaba de creerse a Rocío Carrasco y opina que si fuera verdad todo lo que se dice sobre Rocío Flores “yo me escondería debajo de las piedras”. “El padre tiene mucha cara y todo se pega”, ha respondido Dani. Lo único que no se pega, como ha recordado la hija de Fortu, es la hermosura. Esa ha sido la palabra que ha desatado la bronca entre los dos exgrandes hermanos.