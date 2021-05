Dani Santos y Carlos Lozano coincidieron en ‘GH VIP 4’ , donde tuvieron muchos enfrentamientos . El inquilino de ‘Solos’ llegó a calificar a su compañero como “Satán” y sus broncas en la casa de Guadalix de la Sierra fueron constantes: no se podían ni ver. Según contó Dani, esto le pasó factura después del concurso ya que mucha gente aprovechó esta circunstancia para ponerle verde en las redes sociales.

En ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, Dani y Dakota han hablado de Carlos Lozano. Ella también coincidió con el presentador en ‘Supervivientes’, pero no guarda tan mal recuerdo de él como su compañero. Dakota explicó que Lozano sabía mucho de tele, pero que no era el que más: ese lugar de honor se lo reserva a Mónica Hoyos.