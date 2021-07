Danna y Albert se sinceran el uno con el otro en 'Solos'

Albert ha pensado en algún omento que otro que podría pasar algo con Danna

Danna no tiene prototipo de chico pero Albert físicamente está "bien bueno, eso es una realidad"

Esta tarde Danna y Albert abandonan definitivamente el pisito de 'Solos' después de dos semanas de convivencia, y darán el relevo a dos nuevos inquilinos a los que conoceremos esta noche en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

En su última noche en el pisito, la vecina les ha propuesto un juego, 'decir la verdad y solamente la verdad'. Y así lo han hecho. Albert y Danna se han abierto como nunca y se han sincerado por fin el uno con el otro con unas preguntas muy directas.

El primero que ha empezado ha sido Albert: "¿Qué es lo que más te atrajo físicamente de Danna cuando entró en el pisito?". Aquí el pertiguista lo tenía claro, sus ojos. Después se estrenó Danna de esta manera, "¿cumplió Albert tus expectativas cuando le conociste?". "Vine completamente sin expectativas, por lo tanto sí", ha contestado, "muy bien".

¿Crees que tu complicidad con Danna es distinta a la que has tenido con otras chicas? "Por supuesto, creo que la complicidad que tengo con Danna va mucho más allá de cualquier físico, me parece una mujer interesante, inteligente, que tiene buen humor, se levanta por la mañana y está contenta…", ha sentenciado Albert. Y claro que sí, "me ha llamado la atención mucho más que otras chicas", ha concluido.

Aquí la cosa ha subido de nivel: ¿Está Albert entre tu prototipo de hombre? "Físicamente Albert está muy bien eso es obvio, está bien bueno, eso es una realidad, pero no tengo prototipo", ha asegurado la influencer.

Albert no ha podido ocultar lo que se le ha pasado por la cabeza en estas semanas de convivencia. ¿Has pensado en algún momento estos días que podría pasar algo entre vosotros? "Sí que he pensado en algún momento que las cosas podrían ir a más, me lo he planteado alguna vez", ha contado por primera vez.

Pregunta sincera y respuesta sincera pero con explicación