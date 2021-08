Se lía en el 'pisito': Ferre, al borde del abandono al ser cuestionada su lealtad a Cristina con Fati

Jaime Ferre y Fati Vázquez ven qué se está diciendo sobre ellos

Los participantes de 'Solos on the beach' han escuchado las opiniones de la novia y el amigo de Ferre y de Amor Romeira

Cristina entra por teléfono tras las sospechas de qué hay entre Fati y Ferre

Fati Vázquez y Ferre se están llevando muy bien en 'Solos on the beach'. Tanto, que hay quienes creen que demasiado. En el 'pisito' han podido escuchar las opiniones de Cristina Gilabert (la novia de Ferre) Amor Romeira y Julián (el amigo de Ferre) y no esperaban para nada oír lo que han escuchado.

"Tengo desde hace tiempo la bandeja llena de comentarios/opiniones pero desde ayer es algo exagerado. Yo estoy al tanto de todo. Lo único que me ha molestado o he dicho que es innecesario es el momento en el que la agarra del culo y la sube en el baile. Si es al revés sé que le puede haber molestado", vieron comentar a Cristina.

Sin embargo, lo que decía Amor Romeira era muy diferente de la templanza con la que habían escuchado a Cristina. "La cosa está que arde en el pisito de 'Solos on the beach'. De repente ha entrado a una chica y la verdad es que ha entrado a matar. Creerás que está soltera y no, su pareja también está sufriendo. Hay que guardar un respeto y más si tienes pareja. Lo están haciendo todo por la tele sin darse cuenta de que están haciendo daño a sus parejas. Yo soy Cristina y primero le mando a tomar por c*** y la relación se acaba", sentenciaba.

Además, Julián ratificó la versión de Amor: "No me gusta el concurso que estás haciendo. Vas a perder a la niña. Así no, tío. Jaime es mi amigo, Cris es mi amiga. Y si alguien de la familia entra debería decírselo. Dicho esto creo que para hacer televisión no todo vale. Hay cosas innecesarias y entiendo que él quiere generar contenido pero se le está yendo la pinza. No me gusta lo que está haciendo", dijo.

Ferre y Fati defienden su complicidad

Nada más verlo, Fati tomó la palabra. "No es tele ni nada. Yo creo que se nota la naturalidad. No hay nada por la tele. A mí me gustaría que la gente de fuera se metiera dentro", selañaba.

Ferre, visiblemente preocupado, también respondía: "Lo primero que digo a Cristina que lo del culo no sé qué vídeo se ha visto. No tengo ni idea lo que es. Yo hice el baile y ya está. No entiendo. Si te ha sentado mal te pido disculpas. Lo de Amor ni voy a contestar. Hija, a mí no me hace falta la tele como tú que te ganas la vida criticando a la gene. Para mi los realities son un trampolín pero no me hacen falta, yo tengo mis cosas. Y lo de Julián, me parece que iba a ser más fuerte. Papi, tú sabes que no pienso las cosas", justificó.

Ferre, al borde del abandono

A pesar de todo, a Ferre le ha superado la situación y ha llegado a plantearse abandonar 'Solos'. Pero después Ferre y Fati han podido hablar con sus parejas y aclarar la situación. ¡No te pierdas nada de 'Solos on the beach'!

