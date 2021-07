Fiama no acepta bien las críticas en 'Solos on the beach': "No sé si es porque no me he tomado el café pero me molesta"

Fiama, molesta en 'Solos on the beach' con este comentario: "Lo que tenéis que hacer es dejar de discutir, que parecéis niños de 2 años"

Fiama y Ferre llevan pocos días de convivencia en 'Solos on the beach', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, y ya han tenido sus primeros roces en el pisito. Su primera bronca fue por el colchón y también por el aire acondicionado.

La discusión fue mañanera, y llena de reproches. Pero la segunda no tardó en llegar, fue el pasado domingo y lo que empezó siendo una broma terminó en pelea. Fiama decidió echarle arena en la cama de Ferre y la cosa acabó bien tensa. “Voy a sacudir esto y me voy a dormir, que no te aguanto”, le decía la expretendienta de ‘MyHyV’. Y él le contestaba, “ahora yo me sacudiré en ti, para que no te rebotes”.

"Guerra de arena"

A los seguidores les han llamado mucho la atención estas dos peleas, y así se lo han hecho saber, "lo que tenéis que hacer es dejar de discutir, que parecéis niños de 2 años".

A Fiama esta crítica no le ha sentado muy bien, "de verdad esto, no sé si es porque no me he tomado el café pero me molesta. Han sido dos veces", ha contestado.

"Aquí llevamos cinco días metidos 24 horas y hemos tenido dos discusiones de 10 minutos cada una. Así que no vayan por ahí que por ahí no es el rollo", les ha advertido a los seguidores de 'Solos'.

Además cree que este comentario ha sido un poco desproporcionado, "es tu opinión pero que no exageren que luego son los primeros que llaman exagerados a cualquier persona", ha concluido la inquilina.

