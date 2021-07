Fiama se despide de Ferre y de la vecina después de ocho días en el pisito de 'Solos on the beach'

El pasado 22 de julio comenzaban las vacaciones de Ferre y Fiama en el nuevo pisito, unos días de playa en 'Solos on the beach', el reality que puedes seguir en Mitele PLUS . Tras ochos días de convivencia, Fiama se ha despedido de su compañero, de la vecina y de los espectadores.

Antes de marcharse, Fiama ha leído la carta que le tenía preparada la vecina para su despedida, "gracias por todos esos momentos divertidos que nos has regalado, siempre seréis los primeros inquilinos de 'Solos on the beach". La inquilina se ha emocionado y le ha dado las gracias a todos, "me lo he pasado superbién", ha asegurado.