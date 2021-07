Fiama y Ferre no llevan ni 24 horas en el pisito de 'Solos on the beach', el reality exclusivo de mitele PLUS y ya nos han hecho partícipes de un auténtico bombazo. Fiama habla sobre sus relaciones pasadas y de cómo llegó a estar con Hugo, su actual pareja. Ferre cuenta que su novia, Cristina y Hugo hablaron por Instagram hace años (en 2017) y... ¡Llega la bomba!