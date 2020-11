Gianmarco se moja en la guerra de los Pantoja: “Entiendo que Kiko Rivera se sienta inferior a su madre”

Gianmarco Onestini ha ejercido de locutor de radio en ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . El italiano ha dirigido su propio programa en Gianradio y ha desgranado el tema del momento: la guerra de los Pantoja.

El italiano no se perdió el programa del pasado viernes ‘Cantora: Herencia envenenada’, que le dejó completamente en shock, como a toda España. Las declaraciones de Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja fueron de lo más impactantes y a Gianmarco le “golpearon bastante fuerte, no me esperaba todo lo que ha pasado”.