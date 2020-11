La sorpresa que se encontró Gianmarco al salir de 'Solo' tras cinco semanas en el pisito

Gianmarco Onestini abandonó el pasado martes el pisito de ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Después de cinco semanas, el italiano puso punto y final a su aventura. Su objetivo era encontrar el amor y, pese a haber tenido videollamadas y citas con varias chicas, no acabó saltando la chispa que buscaba y decidió irse soltero. Eso sí, cariño del público no le falta: sus seguidores le tenían preparada una sorpresa para cuando saliera.