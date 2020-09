La hilarante clase de inglés de Anabel dedicando un adjetivo a cada compañero de 'Sálvame': "De vocabulario voy mal"

¡Anabel Pantoja ha tenido su primera clase de inglés en el 'pisito' de 'Sola/Solo'! Sus dos primeros días han dado para mucho. Clase de baile, entrenamientos, charla con un nutricionista, la visita de sus compañeros de 'Sálvame', los retos de los espectadores... Anabel no ha parado y nosotros no hemos perdido detalle de todo lo que ha hecho a través del directo 24 horas en mitele PLUS.