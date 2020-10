El increíble cambio de look de Sofía Suescun en Sola: "¡Me encanta!"

Sofía Suescun ha recibido una agradable sorpresa en la casa de 'Sola'. La ganadora de 'Gran Hermano 16' ha sido sorprendida por su peluquero Miguel Ángel Alarcón que ha entrado dispuesto a hacerle un cambio de look. "Tu club de fans no quiere que te haga mucho cambio, pero están tranquilos porque dicen que siempre te dejo guapa", le ha contado él. "¡Qué ilusión! Yo estaba deprimida pensando que iba a estar toda la tarde sola. Yo pedí que hiciéramos una videollamada y me enseñaras a cortarme el pelo, pero no me esperaba que vinieras".