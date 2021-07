Inma Campano se ha sincerado como nunca con Julen en el pisito de 'Solos'

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de su relación con Manuel

Inma Campano aclara los sentimientos que tiene hacia Manuel, ex de Lucía 'LIDLT 3'

El momento merienda hizo que Inma Campano sacara todo lo que llevaba dentro el pasado sábado. No sabemos si el café que se había tomado llevaba algún tipo de suero de la verdad, pero lo cierto es que la compañera de Julen en el pisito de ‘Solos’ se sinceraba como nunca.

Inma Campano habla de su relación con Manuel ‘LIDLT 3’

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 2’ y exnovia de Ángel de los Santos aprovechaba la hora de la merienda de este sábado para sincerarse con Julen sobre la relación de amistad que mantiene con Manuel, el de la ‘manita relajá’.

“Manuel congeniaría conmigo que flipas si no fuese porque no es un hombre de una sola mujer”, decía Inma Campano. “Pero si no, Manuel y yo de novios seríamos una pareja muy buena”, se confesaba la exparticipante del programa de Sandra Barneda.

“Nos reímos mucho, nos gusta mucho lo mismo. Pero no está en su momento. Como amigos somos la leche y nos lo pasamos muy bien. Me va mucho ese rollo, la actividad… Mucha actividad”, decía Inma Campano. “Él también lo dice, que si tuviese novia sería yo”, aseguraba.

Inma Campano aclara si ha tenido algo con Manuel ‘LIDLT 3’

En ese ratito de confesiones, Inma aclaraba una de las grandes incógnitas sobre su relación con Manuel y revelaba si han tenido algo: “No me he liado con él ni mucho menos. No fastidiaría una amistad por algo carnal”, explicaba la influencer.

“Si él no fuese tan mujeriego… Si no sería mi pareja ideal. A mí me gustan así; esa gracia, ese cachondeo todo el día. Todo el día con las bromas… Esa picardía nos gusta a los mujeres”. Decía Inma Campano a un Julen que escuchaba desde la terraza del pisito de ‘Solos’.

Además, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ añadía: “Manuel es muy guapo, con su carita de niño, sus ojos verdes, muy renegrido… Es un ‘piboncito’ mi Manuel”, remataba.

