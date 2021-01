Isa Pantoja visita a Maite Galdeano a las 14:00 en 'Sola': su faceta como imitadoras y otras cosas que tienen en común

Estamos seguros que entre ellos no va a haber silencios incómodos, ya que ambas tienen varios puntos en común de los que podrán hablar en su visita. Han tenido vivencias con las mismas personas y, además, han tenido proyectos profesionales muy parecidos.

Todo lo que tienen en común Isa Pantoja y Maite Galdeano

Pero la música no es lo único que las une. Ambas han participado en el mismo proyecto televisivo y saben lo que es luchar, prueba a prueba, por conseguir altas sumas de dinero. Maite Galdeano participó el verano pasado en ‘La Casa Fuerte’ junto a Cristian Suescun, mientras que la hija de Isabel Pantoja lo hizo junto a su futuro marido, Asraf Beno.

No sabemos qué ocurrirá en la visita de Isa Pantoja al pisito de ‘Sola’, pero, viendo todo lo que tienen en común, estamos seguros de que se van a echar una tarde de lo más divertida. Si quieres vivir ese encuentro tan esperado, no te pierdas el reality de Mitele PLUS a las 14:00 de este maravilloso 7 de enero.