Julen no entiende el drama que ha hecho Inma por pintarle una carita a una chirla: "No me rayes"

No solo hay buen rollo en el pisito de 'Solos', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS , también hemos vivido un pequeño drama entre Inma y Julen durante el cocinado de este martes 6 de julio. Los inquilinos tenían que preparar una receta: un salteado de fideos con verduras, langostinos y chirlas. Pero el único que tenía la receta era Julen, Inma tenía que seguir los pasos que él la dijera.

Iba a ser una prueba más. La cocina escacharrada de 'Solos'. Pero de repente durante el cocinado hubo una pequeña discusión, y es que a Inma le cuesta mucho comer o cocinar cosas que estén vivas, eso es lo que le ha pasado con las chirlas. Además a Julen se le ha caído una, no la encontraba por el suelo, pero finalmente estaba en la alfombra. Cuando la ha visto la ha cogido y la ha tirado a la basura, "medio muerto el animalito" , le ha dicho Inma. "Has tenido más suerte que tus hermanas", ha bromeado Julen, pero a Inma no le ha hecho nada de gracia.

Pero ha ido a más cuando Inma ha visto que a una de las chirlas Julen le ha pintado una carita, "si sabes que me molesta algo...", le ha dicho. "Si sabes que me duele no pintes una mierda de carita", le ha reprochado, él le ha pedido que no hiciera un drama, que solo era una chirla, y que no lo iba a volver a hacer.