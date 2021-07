Julen de la Guerra tuvo que ir al hospital porque le entró friegaplatos en el ojo

Inma recibió a Julen de la Guerra con mucha efusividad a su regreso del médico

Inma Campano, tras la sorpresa de Julen: "Me gusta mucho, te lo juro"

Julen de la Guerra ha pasado un fin de semana movidito. El extronista tuvo que acudir a las urgencias del hospital después de que le cayera líquido friegaplatos en el ojo. Una escena que dejó a todos muy preocupados, sobre todo a Inma, que no pudo dormir en toda la noche.

A la mañana siguiente, pocas horas después de sufrir el percance, Julen se levantó con el ojo enrojecido y con unas molestias muy grandes, por lo que decidió acudir al hospital para que le echaran un vistazo y que le dieran el tratamiento que necesitaba.

El regreso de Julen al pisito tras pasar por el hospital

Al regreso del hospital, el recibimiento en el pisito no pudo ser mejor. Inma Campano no pudo contener la alegría al ver a su compañero ya recuperado y no dudó en darle un cariñoso abrazo: “Estás superbién, pareces otro”, le decía, sorprendida, nada más verlo.

“Yo pensaba que perdía el ojo”, decía Julen de la Guerra. Ella, muy contenta por la vuelta del extronista a la casa de ‘Solos’, le dio un aplauso de lo más efusivo y le hizo una bonita declaración: “Te he echado de menos”, le decía Inma Campano.

Julen de la Guerra tampoco se quedó atrás y después de escuchar las bonitas palabras de Inma Campano, no tardó mucho en corresponderle: “Ya lo sé, yo también te he echado de menos. Del 1 al 10, te he echado de menos un 10”, decía el extronista de ‘MyHyV’.

El detalle de Julen con Inma Campano en su regreso a ‘Solos’

Parece que, durante su paso por el hospital, Julen de la Guerra no se olvidó en ningún momento de Inma Campano y quiso llevarle un souvenir de la Odisea que había vivido: “Toma, es un regalo”, dijo el extronista.

En ese momento, Julen de la Guerra sacó algo sorprendente de su bolsillo. Un regalo que Inma no se esperaba para nada: la pulsera identificativa que le habían puesto al joven durante su paso por el hospital. “Anda, gracias por acordarte, dame un abrazo”, decía Inma al recibir el presente.

“Me gusta mucho, te lo juro, me has hecho un regalo”, decía Inma Campano. “Me lo he guardado para ti, me he acordado ahora, te lo juro”, decía el extronista mientras su compañera no paraba de mirar, muy ilusionada, el regalo de su compañero.

