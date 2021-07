Inma y Julen se tienen que inventar una coreografía con la canción principal de 'Operación Camarón'

Inma y Julen tienen un nuevo reto por delante en 'Solos', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS . Los inquilinos se tienen que inventar ellos solitos una coreografía con la canción 'Chico perfecto, de la película 'Operación Camarón'. De esta manera van a homenajear de una manera especial al filme de Telecinco Cinema, dirigido por Carlos Therón y protagonizado por Carlos Librado, Julián López y Natalia de Molina, entre otros.

La letra también es de lo más pegadiza: "No te lo digo más. Yo soy el prototipo del chico perfecto, que le encantan tus defectos, lei lei lei… Conmigo no te va faltá nunca de ná. No te lo digo más. Tú quieres lo que yo tengo. Yo soy el prototipo de chico perfecto, lei, lei, lei…Yo te enseñaré a volar”. Nos hemos dado cuenta en su primer ensayo que Julen e Inma ya se las saben a la perfección.