El cariñoso mensaje de Kiko Rivera a Rafa Mora: "Nunca me has fallado"

Kiko Rivera y Rafa Mora gozan de una buena amistad desde hace once años. El extronista siempre ha defendido a su amigo cuando se le ha puesto en duda en algún plató y hoy le toca el turno al DJ, tal y como hemos podido ver a través de mitele PLUS .

"Que se entere todo el mundo que ve esto. Eres mi hermano. Hasta el día de hoy, creo que no me has fallado nunca. Tu posición es complicada y gracias por todas las veces que has dado la cara por mi, una veces con razón y otras no", han sido sus palabras.