Marta se puso muy contenta de hablar con Dani, pero a Lester no le hizo tanta gracia. Nada más iniciar la conversación, Marta llamó la atención a su ex por el tono que estaba usando para dirigirse a Dani. A lo que Lester respondió: “Te tengo un poco de pelusilla, hay que admitirlo”. Eso sí, ante la insistencia de Marta reconoció que le ve más guapo que en otras ocasiones. “Eso es porque me tienes lejos”, dijo entre risas el ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.