Marta y Lester llevan casi 24 horas conviviendo juntos en el pisito de ‘Solos, solas’ y, sorprendentemente, todavía no se han tirado de los pelos . Esta expareja, que se ha peleado en todos los platós desde que rompieron en su hoguera final en ‘La isla de las tentaciones’, ha pasado unas primeras horas de convivencia mejores de lo que muchos pudieran pensar.

Los dos le han hecho una larguísima videollamada con Pablo y le han confesado cómo se han sentido en las últimas 24 horas: “Yo sé que Lester es una buena persona y, por eso, no me cuesta convivir con él, aunque es duro porque yo pensaba que no nos íbamos a volver a ver en la vida”, ha dicho Marta. Y Lester se ha puesto sentimental: “Hemos recordado muchos momentos felices y amargos que hemos vivido juntos”.