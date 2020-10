De Adara Molinero a Miguel Vilas: Todas las cuentas pendientes de El Maestro Joao antes de entrar a 'Solo/Sola'

El Maestro Joao se convierte en el primer hombre en pisar el pisito. ¿Cuánto aguantará sin ver a sus seres queridos?

El maestro Joao es el nuevo participante del reality de Miteleplus, 'Solo/Sola'. El vidente entra al pisito con una larga lista de cuentas pendientes y con muchos enemigos a los que plantar cuenta. Está claro que no todo serán buenos momentos para Joao, quien necesita constantemente estar rodeado de los suyos y quien tendrá que hacer frente a muchas horas de soledad. ¿Qué pasaría si recibiese alguna de estas visitas?

"Viendo el comportamiento de ella y el de él, me creo más el de él porque ella te da un beso y con las mismas una bofetada", contó él mismo en 'Sálvame'. Puede que durante su estancia en el pisito, Joao reflexione y decida abrir la puerta a la reconciliación con la que fue su gran amiga.

Otra de las cosas que unía al Maestro Joao y a Adara era su mala relación con Miguel Vilas. En numerosas ocasiones hemos podido ver como ambos se tiraban los trastos a la cabeza. Miguel convivió en la casa de Guadalix con Pol Badía. Su relación era tan estrecha que incluso desencadenó los celos de Adara. Cuando la relación del catalán con Joao salió a la luz, este estalló. "Pol, no volvimos a hablar, si estas enamorado felicidades! Me sorprende que te guste la arqueología, si necesitas dinero estoy dispuesto a ayudarte, me duele verte hacer el ridículo! sabíamos que nos gustábamos y hubiéramos sido felices y permitiste que me machacaran", le recriminó a través de redes sociales.

Estas palabras no sentaron nada bien al adivino quien no dudo en defenderse cuando coincidieron en plató e 'GH DUO'. "Me has llamado viejo por estar con un chico más joven, está muy feo hablar de la edad de la gente, que eres un Pony Malta", se quejó.

Pol Badía ha sido la relación más intensa que hemos conocido del Maestro Joao. El vidente conoció a su ex a través de las redes sociales y poco a poco se fueron enamorando. Sin embargo, la relación fue enfriándose y Joao admitió haberle sido infiel con otro hombre: Alberto Armenteros. Con el tiempo, consiguieron mantener una relación cordial pero… ¿Qué pasaría si el nuevo inquilino del pisito recibe la visita de su ex? ¿Volverá a surgir el amor? Dicen que donde hubo fuego…

En 'Gran Hermano VIP 7' la de los 'Gipsy Kings' también tuvo un fuerte encontronazo con Joao. Por defender Pol, El Maestro aseguró que Noemí era una falsa. Ella estalló y le dijo que el falso era él. “Tienes muy buen rollo durante toda la semana y luego aquí te transformas”. La conversación fue subiendo de tono hasta que él le pidió que no le pondría la mano tan cerca. ¿Aprovechará Noemí para cargar contra Joao durante su estancia en 'Solo/Sola'?