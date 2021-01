Maite Galdeano abandona el pisito de ‘Sola’ este viernes

El pasado 14 de diciembre Maite Galdeano entraba en el pisito dando el relevo a Miriam Saavedra y lo hacía con su grito de guerra: “SOLA, SOLA, SOLAAAA”, decía nada más cruzar la puerta. Ahora después de casi seis semanas como habitante de ‘Sola’, la navarra va a decir adiós a este reality, un programa que le ha hecho cambiar completamente, "me hacía falta", aseguraba, “porque estar en ‘Sola’ me ha dado un empuje a la cabeza, estoy más espabilada, no se me olvidan tantas las cosas", reflexionaba hace unas semanas.