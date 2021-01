Maite responde entusiasmada a la petición de los seguidores: “Yo también me veo como actriz en ‘La que se avecina”

Maite Galdeano se sentaba en el sofá de ‘Sola’ , reality que se emite en exclusiva en mitele PLUS , para interactuar con sus seguidores . Pero esta vez no sería ella la que respondería a las preguntas, ahora son ellos los que tiene que responder a dudas.

Una de las preguntas tuvo cierta unanimidad en las respuestas de los ‘Maititas’. “¿En qué papel os gustaría verme cómo actriz?”. “En ‘La que se avecina’, de hermana pequeña de Fina”, decía una de las seguidoras. “Muchas gracias, cariño”, decía Maite entusiasmada y lanzando besos al aire. “Pues fíjate reina, que yo también me veo en ‘La que se avecina’, y me lo ha dicho mucha gente. Ahí sí que yo me cogería un guion y me lo estudiaría detalladamente. Yo creo que hasta me iría bien”, continuaba.